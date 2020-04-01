Эксперты предрекают закат этого формата

Начавшаяся со вскрытия сети канала «Незыгарь» деанонимизация Telegram-пространства сегодня продолжилась, перерастая в рефлексию и стеб, намеки и параллели, которые становятся понятны лишь в основном неширокому кругу своих же коллег-авторов. «Незыгарь», пообещав инициаторам сбрасывания масок жесткий ответ, ночью репостнул Telegram-канал «Новый век», который деанонимизировал некоторые ресурсы, увязав их с Кристиной Потупчик, Максимом Кононенко, Ксенией Собчак и другими игроками этого рынка. Смысл репоста в том, что некоторые из этих ТГ-каналов якобы входят в так называемую «сетку Собянина».

«Шум прибоя» же сегодня продолжил деанонимизацию. Камилю Галееву приписали «Высокую порту», чат «Мысли-немысли» увязали с Алексеем Пухаевым. Раскрыли и данные и на ТГ-канал «Мастера Пера»: его админ — Дмитрий Севрюков, а владелец — Лев Павлючков.

Если говорить о политической подоплеке схватки, то «вопрос-то яйца выеденного не стоит — есть противостояние Мишустина и Собянина или нет его? А если есть, то кто кого первым съест? И позволит ли местный Мишка наводить свои порядки в его суверенном лесу? Или все они, каждый на своём месте, но вместе борются за наше счастливое детство?» — задаются вопросами анонимы в канале «Новый век».

В реальном мире, скорей всего, ситуация успокоится. «Противоречия» между президентом, премьером и мэром так и останутся на совести анонимных авторов. А вот что будет с самим Telegram-террариумом — вопрос.

Политтехнолог Алена Август сказала «Московской газете», что «ценность Telegram-каналов как источников инсайдов — в их якобы непредвзятости. И хотя мы понимаем, что за каждым каналом кто-то «стоит», если владельцы не раскрыты, это хоть как-то позволяет надеяться на достоверность информации. Если же владельцы ресурсов будут раскрыты, то с большей долей вероятности, информация этих каналов будет восприниматься с отсылками к репутации этих персон. А значит, сами каналы будут менее выгодными как с точки зрения размещения информации, так и с точки зрения доверия к ней».

«Вскоре после внезапного исчезновения Telegram-канала «Футляр от виолончели» на рынке ТГ-каналов появились опасения, что на его месте может оказаться каждый. Если смогли деанонимизировать владельца канала, принимавшего очень серьезные меры безопасности для сохранения своего инкогнито, то, видимо, можно «расшифровать» и других анонимов. При этом неважно, кто это сделает — силовики или криминал, «ангажированный» бизнесменами или политиками», — раскрывает секрет «Новая газета».

«Telegram, как и всякое детище Дурова, изначально создавался как загон для всех обиженных и несогласных, и я неоднократно говорила об этом. Особенно явно это проступило, когда к PR-кампании «телеги» подключился Роскомнадзор со своими «запрещалками» — т.н. «война», в которой Робин Гуд-Дуров победил с разгромным счетом. Конечно же, противостояние было спланировано и должно было успокоить всех тех, кто хотел анонимно договариваться о покупке-продаже наркоты, сплевывать яд в Telegram-каналы или создавать новые средства массовой дезинформации (и управления общественным мнением).

Интернет в текущем временном промежутке в принципе исключает какую-либо анонимность. Что говорить о мессенджере, который привязан к номеру телефона абонента? И «деанонимизиция» (я бы еще прибегла к слову «аутинг», почему нет?) — логичный ход со стороны контролирующих органов, наблюдающих за тем, как подконтрольные медиа (Telegram-каналы) постепенно начали отклоняться в сторону и продвигать идеи, несовместимые с генеральной идеологической линией», — рассказала «Московской газете» политконсультант Зоя Глазачева.

«Почему и с какой целью неведомые силы сейчас попытались закрепить образ Собянина как потенциального преемника Владимира Владимировича, доподлинно мне неизвестно. Точно можно говорить лишь о том, что смутное время (такое, как сейчас) всегда привлекательно для «переделов» власти и имущества, а самый верный на сегодняшний день способ освободить крепко сидящего чиновника от занимаемого им кресла — публично намекнуть, что тот может стать следующим руководителем государства», — считает эксперт.

На днях в ТГ-сообществе появилась страшилка, что Кремль, «расписавшийся в своем интеллектуальном и профессиональном бессилии… не может контролировать повестку в Telegram». И вынужден «передать «проблему Теlegram» в руки силовиков и перейти к более простым методам работы». «В Кремле уже даже не шепчутся, а открыто обсуждают новую кампанию по блокировке Telegram…» — писал Telegram-канал «Тот самый Олень».

Сетевое издание «Гражданские силы.ру» цитировало ТГ-канал Сергея Минаева, который назвал начавшуюся в конце марта схватку «Первой Телеграмной войной»: «За прошлую неделю Незыгарь опубликовал 50 паникерских, а иногда и откровенно ложных постов вроде «самоизоляции Путина на Валдае» (в тот день президент посетил больницу на Коммунарке), о том, что ЦБ требует от банков ограничить выдачу наличных, о введении комендантского часа в Подмосковье, об указах мэра по усилению карантина, якобы нарушающих конституцию. Дошло даже до обвинений Собянина в государственном перевороте. И… близкий к некоторым кругам ФСБ канал «Кремлевская Прачка» одного за другим деанонит авторов телеграм-каналов, чьи посты о «чрезвычайщине» Собянина репостил Незыгарь».

«Новый век» сегодня рассуждает: «Первая телеграмная война уже перешла в Гражданскую. Поэтому вопрос — «ты за красных, али за белых?» — стоит как-никогда остро. Дошло уже до того, что воюющие стороны начали обвинять своих оппонентов в связи с «решалами», которым кто-то наступил на хвост. Натуральный террариум. Даже смешно, особенно в связи с «решалами».

Telegram-каналы напоминают биткоины. Явление, существующее только, так сказать, в матрице, то есть в очень виртуальном мире. Telegram-пространство вещь столь же хрупкая, как и все, зависящее лишь от степени маскировки. И война на самоуничтожение дискредитирует этот модный формат.

Все просят: «Гюльчатай, открой, то есть деанонимизируй личико». Откроет, а если там рыло, то что потом?